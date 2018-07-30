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30 Temmuz 2018 14:11

Arpa Yüklü Kamyon ile TIR çarpıştı arpa çuvallar yola savruldu.

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralanırken, arpa çuvalları yola savruldu.

Arpa Yüklü Kamyon ile TIR çarpıştı arpa çuvallar yola savruldu.

30 Temmuz 2018 14:11


Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 21’ci kilometresinde meydana geldi.


Gaziantep yönüne giden İsmail D. yönetimindeki kasasında arpa çuvalları bulunan 63 NF 504 plakalı kamyonet ile aynı yöne seyir halindeki Aytekin A. yönetimindeki 33 DRT 11 plakalı TIR’la çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, kamyonda bulunan arpa yüklü çuvallar yola savruldu. Kazada her iki araç sürücüleri ise hafif yaralandı.


yola savrulan arpa çuvalları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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