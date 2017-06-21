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21 Haziran 2017 09:35

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım’ın Ramazan Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım’ın Ramazan Bayramı mesajı

21 Haziran 2017 09:35

Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Dr. Yıldırım, bayramların sevgi, saygı ve karşılıklı hoşgörünün bir simgesi olduğunu belirterek, “Bizler için kutsal bir ayın ardından başlayan Ramazan Bayramını, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, birlik ve beraberlik içinde kutlamalıyız” dedi.


Bayram geleneğinin kuşaktan kuşağa hak ettiği şekilde aktarılması gereken büyük bir miras olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Toplumumuz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin üzerine inşa edilmiştir. Sevgi, saygı, huzur ve sağlık dolu bayramlar geçirmeniz dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.




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