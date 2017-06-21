Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Yıldırım, bayramların sevgi, saygı ve karşılıklı hoşgörünün bir simgesi olduğunu belirterek, “Bizler için kutsal bir ayın ardından başlayan Ramazan Bayramını, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, birlik ve beraberlik içinde kutlamalıyız” dedi.

Bayram geleneğinin kuşaktan kuşağa hak ettiği şekilde aktarılması gereken büyük bir miras olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Toplumumuz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin üzerine inşa edilmiştir. Sevgi, saygı, huzur ve sağlık dolu bayramlar geçirmeniz dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.