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28 Aralık 2016 13:39

ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

28 Aralık 2016 13:39

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yıldırım, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Dr. Yıldırım 2017 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, “Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz. Her ne kadar istenmeyen pek çok olay yaşasak da, 2016 yılı özellikle ülke olarak bizlere, birlik ve beraberliğin değer ve önemini bir kez daha hatırlatan bir yıl oldu. 2017 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış dolu, güzel günler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



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