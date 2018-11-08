ASİD Genel Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder'imizin ebediyete intikali olan 10 Kasım'ı, bir matem gününden ziyade, O'nu ve eserlerini bir kez daha anlamaya çalışarak geçirmeliyiz. Büyük Atamızın kurduğu Cumhuriyet, bizlerin yolunu sonsuza kadar aydınlatacak ve milletimizin en büyük serveti olacaktır ifadelerini kullandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Yıldırım'ın mesajında, "Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar için, gelecek kuşakların rahat, huzurlu ve özgür yaşayabilsin diye, canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu armağanı, sonraki nesiller için emanet olarak muhafaza ve müdafaa etmek her Türk vatandaşının, en öncelikli görevidir. Büyük Atam, ruhun şad olsun” denildi.