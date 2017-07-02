Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 11:38

"Asım’ın Nesli"nden 15 Temmuz hatim organizasyonu

Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘hatim organizasyonu’, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


02 Temmuz 2017 11:38


15 Temmuz kanlı darbe girişiminin sene-i devriyesinde vatandaşlar tarafından okunacak binlerce hatim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılacak hatim duası ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin aziz ruhlarına hediye edilecek. Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu, Türkiye genelinde oluşturduğu hatim koridoru vasıtasıyla 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Hakk’a yürüyen şehitlerin ruhlarına hediye edilmek üzere hatim organizasyonu başlattı. Hatim organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, www.asiminnesli.gen.tr ile www.asımınnesli.com web sayfalarını ziyaret ederek ve turkiye@asiminnesli.gen.tr ve hatim@asiminnesli.gen.tr mail adresine mail yollayarak, ayrıca whatsapp hattı ile 0 544 227 73 97 numaralı telefona okudukları hatimleri bağışlayabilecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:08
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!