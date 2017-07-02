"Asım’ın Nesli"nden 15 Temmuz hatim organizasyonu

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin sene-i devriyesinde vatandaşlar tarafından okunacak binlerce hatim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılacak hatim duası ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin aziz ruhlarına hediye edilecek. Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu, Türkiye genelinde oluşturduğu hatim koridoru vasıtasıyla 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Hakk’a yürüyen şehitlerin ruhlarına hediye edilmek üzere hatim organizasyonu başlattı. Hatim organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, www.asiminnesli.gen.tr ile www.asımınnesli.com web sayfalarını ziyaret ederek ve turkiye@asiminnesli.gen.tr ve hatim@asiminnesli.gen.tr mail adresine mail yollayarak, ayrıca whatsapp hattı ile 0 544 227 73 97 numaralı telefona okudukları hatimleri bağışlayabilecekler.