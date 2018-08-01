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01 Ağustos 2018 15:51

Aşırı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar parklara sığındı

Gaziantep’te aşırı sıcak havalar etkili olmaya devam ederken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinleyip, rahat bir nefes almak için park ve bahçelere sığınarak vaktinin büyük bir kısmını buralarda geçiriyor.

Aşırı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar parklara sığındı

01 Ağustos 2018 15:51


Gaziantep’te ortalama 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkilerken, kent merkezinde bulunan park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor.


Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Hasan Dağlı isimli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak, özellikle öğle saatlerinde çok sıcak oluyor. Dışarıda, meydanda pek kimse kalmıyor kalanlar da park ve bahçelere geliyor. Genellikle parklar akşam saatlerinde yakın zamanlarda daha kalabalık oluyor. Vatandaşlar buralara uzanmaya ve dinlenmeye geliyor. Hatta bazı vatandaşlar ailesiyle ve çocuklarıyla parklara gelip yemek yiyor, dürüm yiyor, hatta burada gelip basit yemeklerini yapanlar bile var" dedi.


Parklardaki ağaç gölgelerinde çocuklarıyla serinlemeye çalışan diğer vatandaşlar da, sıcak havalar nedeniyle çok hareket edemediklerini ve bol bol dinlenmeye çalıştıklarını söylediler.




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