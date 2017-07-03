Aşırı sıcakların bunalttığı Arabanlılar akarsulara akın etti

Araban ilçesinde son bir haftadan bu yana sabah erken saatlerde başlayan ve gün içerisinde artarak devam eden hava sıcaklığının zaman zaman 45-46 dereceye kadar yükseldiği gözlendi. Aşırı sıcaktan bunalan Arabanlı vatandaşlar aileleriyle birlikte ilçeye bağlı Gümüşpınar kırsal mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğal kaynak sularından oluşan Sıtma Pınar Çayı’nın serin suyuna girerek serinlemeye çalışıyor.

Almanya’da yaşayan Arabanlı gurbetçi Metin Çelik de ailesiyle birlikte geldiği Sıtma Pınar Çayı’nda yüzerek serinlemeye geldiğini belirterek, ’’Almanya’dan ailemle birlikte yaz tatili için memleketimiz Araban ilçesine geldik. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı özellikle gündüzleri sabah saatlerinde başlıyor. Bunaldık, serinlemek için doğal kaynak sularından oluşan Sıtma Pınar Çayının temiz suyuna girip serinleyip söğüt ve çınar ağaçlarının altında oturup dinlenerek kavurucu sıcaklardan korunmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlıların daha çok etkilendiği kavurucu sıcaklardan korunmak için temiz kaynak sulardan oluşan Sıtma Pınar Çayının temiz ve soğuk suyuna girerek serinleyerek yaz tatilimizi geçiriyoruz’’ şeklinde konuştu.