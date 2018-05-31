Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, 3 mahalle sular altında kaldı

Sel sularında mahsur kalan bir kişi ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karkamış ilçesinde iftar öncesinde başlayan yağış gece etkisini arttırınca dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle Çiftlik, Kesiktaş, Alaçalı mahalleleri sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir kişi ise evinde mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD, jandarma, dalgıç ve kurtarma ekipleri tarafından vatandaş evden çıkarılarak, güvenli bir bölgeye götürüldü.

Yağış nedeniyle mahalleler adeta savaş alanına dönerken, hasar tespit çalışmalarının başladığı öğrenildi.