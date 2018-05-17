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17 Mayıs 2018 14:16

Aşırı yoğun olan çarşı pazarlar bir anda sessizliğe büründü

Gaziantep’te Ramazan ayı öncesinde yoğun kalabalığın yaşandığı tarihi çarşı ve pazarlar Ramazan ayı ve artan sıcaklıklarla birlikte sessiz ve sakin günler yaşanıyor.

Aşırı yoğun olan çarşı pazarlar bir anda sessizliğe büründü

17 Mayıs 2018 14:16


Ramazan ayı öncesinde serin ve yağışlı havalara rağmen dolup taşan Gaziantep’teki tarihi çarşı ve mekanlar, Ramazan ayı ile başlayan oruç ve sıcak havalar nedeniyle sesizliğe büründü. Yoğun kalabalığın olduğu ve alışverişlerin yapıldığı çarşılarda Ramazan ayının ilk gününden itibaren sakin günler geçiyor. Oruçlar öncesinde en uğrak alış veriş yerlerinde Ramazan alışverişlerini yapan vatandaşlar, sıcak havada tutulan oruç nedeniyle serin ve gölge yerlerde iftar vaktini getirmeye çalışıyor.


Ramazan durgunluğunda işler de düştü


Çarşı ve pazar esnafı da, ramazan öncesinde yaşanan hareketliğin Ramazan ilk günüyle birlikte aniden durduğunu ifade etti. Kalabalık ile birlikte işlerin de bir anda kesildiğini belirten esnaf, "Ramazan ayı öncesinde işlerimiz çok hareketliydi. Özellikle peynir zeytin gibi kahvaltılık gıda ürünlerine ilgi çok fazlaydı. Yani Ramazan ayı başlamadan önce herkes alacağını alıp vereceğini verdi. Ramazan ayının başlamasıyla beraber pek kimse dışarı çıkmaz. Havaların da etkisiyle normal bir durgunluk yaşıyoruz. Yaklaşık 20 gün daha böyle sakinlik devam eder. Ramazan Bayramı’na son 10 gün kala bütün sektörlerde olduğu gibi bizde de hareketlilik yoğun bir şekilde tekrar başlar" dedi.


İftarlık ve sahurluk gıda malzemeleri satan iş yerleri sahipleri de, insanların eli ve ayağının çarşıdan bir anda kesildiğini ifade etti.




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