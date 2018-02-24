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24 Şubat 2018 13:56

Aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculukları

Gaziantep’te aşırı yüklü kamyonların yoldaki tehlikeli görüntüleri, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculukları

24 Şubat 2018 13:56


Gaziantep İpekyolunda seyir eden bir kamyon haddinden fazla yük yükleyerek sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyona yüklenen yük kamyonun iki katı olunca sürücüler bunu cep telefonlarının kamerasına kaydederek her an oluşabilecek kazalara dikkat çekti. Yine bir diğer olay da Gaziantep şehir merkezinde meydana geldi. Kasası kapalı olan bir kamyon kasanın üstüne yüklediği sebzelerle trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. Bazı duyarlı sürücüler olası kazalara davetiye çıkaran bu görüntülere dikkat çekmek için cep telefonlarıyla kamyonları kaydetti.




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