Aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculukları

Gaziantep İpekyolunda seyir eden bir kamyon haddinden fazla yük yükleyerek sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyona yüklenen yük kamyonun iki katı olunca sürücüler bunu cep telefonlarının kamerasına kaydederek her an oluşabilecek kazalara dikkat çekti. Yine bir diğer olay da Gaziantep şehir merkezinde meydana geldi. Kasası kapalı olan bir kamyon kasanın üstüne yüklediği sebzelerle trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. Bazı duyarlı sürücüler olası kazalara davetiye çıkaran bu görüntülere dikkat çekmek için cep telefonlarıyla kamyonları kaydetti.