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Asker babaları selam durdu, çocukları esas duruşu bozmadı

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.

yıl dönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de düzenlenen programla anıldı. Saygı duruşunda asker babaları selam verirken çocukları ise esas duruşlarını bozmadı.


İslahiye ilçesi Demokrosi meydanındaki Atatürk anıtına çelenk bırakma ile başlayan anma programına, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil İbrahim Toprak, 106 Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile ilçe protokolü katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla göndere çekilen bayrak, yarıya indirildi. Saat 09:05'te ise çalan sirenlerle birlikte hayat 2 dakikalığına durdu.


Borsa İslahiye Fen Lisesi tarafından düzenlenen program ile devam etti.


Asker çocukları selam durdu


Anma programına askerlerin yanı sıra çocukları da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu esnada babaları selam dururken, çocukları da esas duruşunu bozmadı. Can ve Sercan isimli erkek çocukları ise okunan İstiklal Marşı'na da eşlik etti.

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