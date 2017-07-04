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04 Temmuz 2017 11:53

Askerden izne gelen genç trafik kazasında öldü

Askerden izne gelen genç memleketi Gaziantep’te trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Askerden izne gelen genç trafik kazasında öldü

04 Temmuz 2017 11:53


Olay, önceki gece Oğuzeli ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da askerlik yapan 20 yaşındaki Mustafa Özcan, izin alarak ailesinin yaşadığı Gaziantep’e geldi. Akşam saatlerinde motosiklete binerek dolaşmaya çıkan genç, aniden karşısına çıkan plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan Özcan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay sonrası cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Özcan, yapılan otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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