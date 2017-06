Aslan babalar gününü kutladı

“Babaların rızasını kazanmak, her evladın önceliği olmalıdır” ifadesini kullanan Başkan Mehmet Fatih Aslan, Babalar Günü’nün bir gün ile sınırlı olmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Aslan, “Toplumun temel taşı ailedir ve temelde aileyi oluşturan bireyler anne ve babadır. Bu iki değerli varlıktan meydana gelen nesillerle koskocaman bir toplum ve bir millet meydana gelmekte, yerine göre bir obayı, yerine göre bir devleti teşkil etmektedir. Annelerimiz gibi babalarımız da bizleri yetiştiren, her türlü zahmeti ve çileyi çeken, ailemizin geçimini sağlayan ve arkamızda güvendiğimiz bir dağ misali bizlere güven veren değerli varlıklardır. Bizlerin hayata hazırlanmamızda, belli bir yere gelmemizde en büyük emeğe sahip kişilerdir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak, “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsra 23) buyurmaktadır. Bu nedenle babamız ve annemiz hayatta olduğu sürece onların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Üzerimizde hakkı olan babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Bilindiği üzere her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü “Babalar Günü” olarak kutlanmaktadır.“Ne Anneler Günü’nün ne de Babalar Günü’nün sadece tek bir gün olarak değil, her günün anneler ve babalar günü gibi değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü bu değerli varlıklarımıza verdiğimiz değeri sadece bir güne şamil kılmak bizlere yakışmasa gerektir. Bu vesile ile başta şehit babaları olmak üzere bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyor, vefat eden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günün, babalarımızın kıymetini bilmemize, iyi bir baba olabilmek için de eksiklerimizi gidermemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha bütün babalarımızın ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum” ifadesini kullandı.