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30 Kasım 2017 15:12

Aslan, Mevlit Kandilini Kutladı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Peygamber Efendimiz’in dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlit Kandili nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Aslan, Mevlit Kandilini Kutladı

30 Kasım 2017 15:12


Türk-İslam alemi için manevi öneme sahip olan Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan mesajında, “Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya O’nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtacız. Bu mübarek gecelerin O’nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz. Birbirimizi sevmeyi, doğruluğu, hoşgörüyü, şefkat ve merhameti Peygamber efendimizin sünnetleriyle öğrenerek nesiller boyu devam ettirdik. Geçmişten beri taşıdığımız Türk- İslam geleneği ve milletimizin gönlünde böyle gün ve gecelerin yaşaması, geleceğimiz için önemlidir. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandilinin, Türk - İslam coğrafyasından başlayarak bütün dünyada acının ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz eder, Türk- İslam Aleminin Mevlit Kandilini kutlarım” ifadelerine yer verdi.




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