Aslan, Ramazan Bayramını kutladı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, birlik ve beraberliği sağlayan değerlerin hatırlandığı bir Ramazan Bayramının daha huzur içinde karşılandığını belirterek, "Toplumumuza huzur, sofralarımıza bereket getiren, dayanışma ve hoşgörü ortamıyla bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Ramazan Bayramını karşılıyor olmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik duygularının paylaşılmasında dini ve milli günlerin önemi büyüktür. Bayramlar kırgınlıkların, küslüklerin unutulup, sevgi ve barış adımlarını atmak adına da güzel bir vesiledir. Bu vesile ile bizi birbirimize yakınlaştıran, sevgimizi, dostluk bağlarımızı güçlendiren Ramazan Bayramı coşkusunun ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, savaşların ve kavgaların yerini, hoşgörü ve barışa bırakmasını temenni ediyorum. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret edildiği, çocukların sevindiği, Yoksulların, kimsesizlerin hatırlanıp, küskünlerin ve kırgınların barıştığı, sevgi ve dostlukla, birlik-beraberlik içerisinde, huzurla geçireceğimiz bir bayram dileğiyle, değerli Müslüman aleminin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.