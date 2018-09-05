ASRİAD yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Darbe girişimi de hatırlatılarak, "Türkiye 15 Temmuz gibi büyük bir badireden daha da güçlenerek çıktı. Bu yolla başarısız olanlar ekonomi üzerinden ülkemize karşı kötü niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Son birkaç haftadır yaşanan döviz dalgalanmaları bunun en iyi örneklerindendir. Bizler Türkiye olarak bu saldırılara karşı ekonomimize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Algı operasyonlarından etkilenmeden üretmeye, yatırıma ve istihdama devam etmeliyiz. Türkiye üretmeye devam ettiği sürece uluslararası arenadaki manipülasyonları boşa çıkaracak güçtedir" ifadeleri kullanıldı

Milli ve yerli üretim çağrısı

Milli ve yerli üretim konusunda çağrıda bulunulan açıklamada, "Milli ve yerli üretimi desteklemeli, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Bu süreci sabır, mücadele ve kararlılık ile aşmak mümkündür. Fırsatçılık yapanlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kaybedecektir. Dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek isteyen ABD, Türkiye’de sansasyonel terör olayları ve darbe girişimi ile yapamadığını kur atağı ile yapmak istemektedir. Bu finans terörüne ve ekonomik darbe girişimine hep beraber daha çok üreterek direneceğiz ifadelerine yer verdildi

Açıklamanın son bölümünde ise, "Gaziantep asrın İşadamları Derneği olarak amerikanın oyununa gelmeyeceğiz çünkü Amarika Ortadoğu’da sağlam ülke bırakmadı. Tüm hepsini kendine sömürge ülke etti ama biz Türkiye’mizi Amerika’ya yedirmeyeceğiz. Dolar Euro kur dalgalanması nedeniyle boyun eğmeyeceğiz. Gaziantep ASRİAD Şube olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız. Hep birlikte Türkiye için eğer bir bedel ödenecekse bu bedeli bizler öderiz ülkemize ödetmeyiz" denildi