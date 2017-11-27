Yıl anısına düzenlenen şiir yarışmasına 158 şiir katıldı. Jüri üyeleri, en iyi şiirleri Türkiye ve yurt dışından gönderilen birbirinden güzel 158 şiir arasından seçti.

Alparslan Türkeş’in doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen şiir yarışması ödül törenine, MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 23. Dönem MHP Milletvekili Hasan Özdemir, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, TURKAV Başkanı Levent Kürüz, MHP İlçe Başkanları, STK Temsilcileri, Kadın Kolları başkanı ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasını TURKAV Başkanı Levent Kürüz’ün yaptığı ödül töreninde konuşan MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, “Türkiye genelinden Başbuğ’a gönül veren 158 şiir ile yarışmaya katılan dava dostlarımıza, düzenlenen yarışmaya katkı sunan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk 50’ye giren şiirlerin aynı zamanda bir kitapta toplanması da sevindiricidir. Kitabın ön sözünü ise Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yazmış olması da gurur verici. O kadar güçlü şiirler vardı ki jürimiz seçmekte çok zorlandı. Ancak birincilik ödülünü kazanan arkadaşımızın duyma engelli olmasını öğrendiğimizde o kadar duygulu anlar yaşadık ki anlatılması çok zor. Ben kendisini ve diğer dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepsine Gaziantep’ten selamlarımızı gönderiyorum. Kulağı duymasa da gönlünün sesiyle kağıda dökülen dizeler bize Başbuğ’a olan sevginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yine 9 yaşındaki minik kalbinde Başbuğ’a olan sevgisini hasretini kaleme alan minik Hayati’yi ve onun gibi milyonlarca çocuğumuzu gönülden kucaklıyorum. Dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Tahir Gür, Şair Ahmet Ayaz, Şair Selçuk Uğur’u, Yrd. Doç. Arif Çerçi Destan şairi Hakan İlhan Kurt’un jüri üyeliğini yaptığı Asrın Destanı Başbuğ’un doğumunun 100.yılı şiir yarışması ödüllerini kazananlar, “Başbuğ” adlı şiir ile 9 yaşındaki Hayati Kutay Akça, Afyon Jüri Özel ödülünü, “Başbuğ’a Gazel” adlı şiir ile Nihat Malkoç Mansiyon ödülünü, “Başbuğ" adlı şiir ile Ordu Fatsalı Fazlı Irmak üçüncülük ödülünü, “Koçaklama" Şiiri ile Talat Ülker ikincilik ödülünü aldı. yarışmada birinci ise İzmirli ve duyma engelli Ufuk Ramazan Duran oldu. Programa katılanlar, Şeref konuğu olarak ödül törenine katılan Ozan İlhami Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katkı sağlayan Mehmet Öztürk, Ali Taşdelen, Süleyman Akdemir’e plaketlerini Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç verdi.

Gaziantep Üniversitesi Konservatuar öğrencileri ödül törenin ardından sahne alarak Başbuğ Alparslan Türkeş’in sevdiği türküleri söyledi.