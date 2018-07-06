Astana’da Gaziantep rüzgarı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Shashu Fetsivali’ne katılan Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Türk Halkoyunları Topluluğu, sergilediği renkli gösterilerle büyük beğeni kazandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da başkent ilan edilişinin 20. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Shashu Halk Dansları festivaline GAÜN Halk Oyunları ekibi de katıldı. Türkiye ve Gaziantep’i temsil eden Gaziantep Üniversitesi Türk Halkoyunları ekibi temsil etti. Türk dünyasından 9 farklı ülkenin katılım sağladığı festival kapsamında iki büyük gösteri sahneleyen Halk oyunları ekibi, hem yerel halktan hem de festival katılımcısı diğer ekiplerden yoğun ilgi gördü. Festival gezisi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden Halk Oyunları ekibi, Büyükelçi Nevzat Uyanık’a Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün hediyelerini teslim etti.