Toplanacak genel kurulda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanlığını resmen devralacak.

Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Kurulu’na yönelik yürütülecek ortak çalışmaları içeren mutabakat antlaşması, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreter Vekili Goshtasb Mozafari tarafından imzalandı.

Mutabakat antlaşması imza töreni, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken’in makamında gerçekleşti.

Törende konuşan Genel Sekreter Köken, kalkınmanın yerelden başladığını belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Asya belediyelerinin işbirliğinde ortak akılla yürütülecek çalışmaların artırılmasının önemine değindi.

Dünya’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Köken, yoksulluğun, yolsuzluğun ve savaşın olmadığı bir Asya’nın Dünya barışına büyük katkı sunacağını aktardı.

Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreter Vekili Goshtasb Mozafari ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Asya Belediye Başkanları Forumu 5’inci Genel Kurulu’nun toplanacağını vurgulayarak, Gaziantep’in Asya belediyelerince tarihinin, kültürünün ve eşsiz sofrasının yeniden keşfedileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından mutabakat antlaşması imzalandı.Öte yandan, teknik çalıştay kapsamında heyetler arası iş görüşmeleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, forumun detayları üzerinde çalışma başlattı.