Ata, akıllara durgunluk veren işkence

Çenesini saran ip nedeniyle ağzını açamayan hayvan, tesadüfen bölgeden geçen vatandaşlar tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.

Sosyal medyada yer alan nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler, yürekleri burktu. Görüntülerde, çenesi iple bağlanmış hayvanın çektiği acı yer aldı. Uzun süredir çenesini hareket ettiremediği tahmin edilen hayvan, işkenceden tesadüfen bölgede gezen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen atın çenesini saran ip ise makas yardımıyla kesildi. Aç ve susuz olduğu tahmin edilen hayvan, ipten kurtulduktan sonra yakınındaki su birikintilerine yönelerek, susuzluğunu giderdi.

Hayvanı bu hale getirenlere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken hayvanı kurtaran ve vatandaşlara ise tebrik ve teşekkür yağdırdı.