Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:49

Atatürk bulvarı ile Kemal Köker caddesi tek yönlü oluyor

Şehir içi ulaşımdaki aksaklıkları asgariye indirmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araç trafik akışı tek yönlü yol çalışmalarına Atatürk Bulvarı ile Kemal Köker Caddesini de dahil etti.

Atatürk bulvarı ile Kemal Köker caddesi tek yönlü oluyor

20 Haziran 2017 11:49


Şehit Yusuf Erin Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayan Kemal Köker Viyadük Köprüsü’nün yıkılacak olmasından dolayı harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ulaşım ana planı kapsamında bir takım kararlar aldı.


Şehir merkezi içerisinde bulunan bazı ana arterlerde trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla alınan karar gereği, 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren Kemal Köker Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarından İstasyon Caddesi’ne kadar tek yön yapılacak. Atatürk Bulvarı ise Hürriyet Caddesinden Fevzi Çakmak Bulvarı’na kadar araç trafik akışı tek yön yapılacak.


Bu bağlamda vatandaşların ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için bu cadde üzerinde yapılan yeni düzenlemeye göre hareket ederek trafik kurallarına uymaları can ve mal güvenliği açısından önem arz ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!