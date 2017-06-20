Atatürk bulvarı ile Kemal Köker caddesi tek yönlü oluyor

Şehit Yusuf Erin Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayan Kemal Köker Viyadük Köprüsü’nün yıkılacak olmasından dolayı harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ulaşım ana planı kapsamında bir takım kararlar aldı.

Şehir merkezi içerisinde bulunan bazı ana arterlerde trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla alınan karar gereği, 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren Kemal Köker Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarından İstasyon Caddesi’ne kadar tek yön yapılacak. Atatürk Bulvarı ise Hürriyet Caddesinden Fevzi Çakmak Bulvarı’na kadar araç trafik akışı tek yön yapılacak.

Bu bağlamda vatandaşların ve araç sürücülerinin mağdur olmaması için bu cadde üzerinde yapılan yeni düzenlemeye göre hareket ederek trafik kurallarına uymaları can ve mal güvenliği açısından önem arz ediyor.