Atatürk Ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı etkinlikleri kapsamında GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan, Cumhuriyet'in 95. yılı anısına ‘Atatürk ve Cumhuriyet' temalı resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıl etkinliklerinin yoğun programlarla kutlandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılışı gerçekleştirilen ‘Atatürk ve Cumhuriyet ‘konulu sergi büyük ilgi görüyor. 29 Ekim'e doğru 29 farklı karakalem ve 3 boyutlu katlama tekniği kullanılarak GKV Özel Okulları Sanat Zümresi Koordinatörü Hayal Bazoğlu organizasyonunda düzenlenen ‘Atatürk ve Cumhuriyet' konulu serginin açılışına GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut katıldı.

Öğrencilerin hayal gücü, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine olanak tanıyarak Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin duyarlıklarını sanat yoluyla arttırmayı amaçlayan sergi 31 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar GKV Özel Ortaokulu ve idari bina fuaye alanında ziyaret edilebilecek.