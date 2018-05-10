Atık elektroniğe E-MÖP panzehiri

Başlatılan projede doğaya uzun yıllar zarar verecek olan, eskimiş, bozulmuş ve kullanılmayan durumdaki elektronik eşya atıkları, E-MÖP uygulaması ile atık elektroniğe karşı adeta panzehir olacak proje ile bertaraf edilerek, geri dönüşüm sağlanıyor. Proje ile ilgili bilgi veren Rıdvan Fadıloğlu,"Burada kullanılmış cep telefonu, uzatma kablosu, buzdolabı ve mobilya takımı gibi unsurları vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda burada ayrıştırmaya çalışıyoruz. Bunlar evsel atık ile birlikte bertarafı söz konusu olursa çevreye vereceğimiz zarar çok vahim olur. İçinde bulunan ağır metallerden dolayı yer altı sularına zarar vermemiş oluyoruz" dedi.

Atıklar bir telefon ile evden alınıyor

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların telefonla yaptığı talebin ardından atıkların evden alındığını anlatarak, “Bu projeyi Gaziantep’te başlatalı 3 ay oldu. Bizim vatandaşlardan talebimiz bu şekilde atıkları var ise, 241 41 55 nolu telefondan bize ulaşmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız taleplerini rahatlıkla iletebilirler. Günlük yaklaşık 8-10 talep alıyoruz. Gelen talepler belirli periyotlar ile değerlendirilip adresinden gidip alınıyor. Vermiş olduğumuz randevu neticesinde gidip oradaki atıklarını alıp bu şekilde depoluyoruz" şeklinde konuştu

Proje ile çevre korunuyor

Fadıloğlu, proje ile doğaya ve çevreye verilmesi ön görülen zararın da önüne geçildiğini vurgulayarak, "Bu atıkların içinde bulunan ağır metallerden dolayı yer altı sularına zarar vermemiş oluyoruz. Çevre kirliliğinin önüne geçtiğimiz gibi bu atıklar bertaraf ederek, geri dönüşüme kazandırıyoruz. En kısa sürede sıfır atığı yakalamış, duyarlı bir şehir olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her türlü ev eş yası alınıyor

Öte yandan ekipler, gelen ihbar üzerine, bozulmuş, eskimiş çamaşır, bulaşık makinesi, televizyon gibi elektrikli ve elektronik eşyalar ile çekyat, koltuk gibi ev eşyalarını da alarak, depolama alanlarına götürüyor. Depolanan eşyalar, geri dönüşüme kazandırılarak, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuluyor.