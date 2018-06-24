Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 16:41

Atılgan oyunu Yeşilyurt’ta kullandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, oyunu İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde Şehit Süleyman Şen İlkokulu’nda kullandı.

Atılgan oyunu Yeşilyurt’ta kullandı

24 Haziran 2018 16:41


AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, oyunu İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde Şehit Süleyman Şen İlkokulu’nda kullanırken, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 1012 nolu sandıkta oyunu kulandı.


Nurdağı ilçesinde 98 sandık, 1’i engelli sandığı olmak üzere toplam 99 sandıkta 25 bin 635 seçmen sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Katılımın yüksek olduğu ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, seçime katılımın hayli yüksek olduğu gözlendi.


Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçe teşkilatı ile birlikte tüm sandıkları tek tek gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Yıldırır, "24 Haziran seçimi ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç