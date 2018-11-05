ATM dolandırıcılarının hedefi emekliler

Gaziantep'te ATM önlerinde emeklileri yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ATM önünde para çekmek isteyen emeklilerin kartlarını yardım etme bahanesiyle alan şüpheliler, mağdurların dalgınlıklarından faydalanarak parayı alıp, ardından hesapta para olmadığını söylüyor. ATM'de işlem yapmasını bilmeyen emekli vatandaşları hedef alan şahısların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, olayları H.K. ve M.H isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli şahısların, aynı yöntemle 4 kişinin toplam 4 bin 680 lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.