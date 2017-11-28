Atmalı Mahallesi’ndeki taziye evi inşaatı başladı

Nurdağı ilçesi Atmalı Mahallesi’nde tek katlı 250 metrekare olarak inşaa edilecek Taziye evinin inşasına başlandı. Çok amaçlı sosyal tesis olarak da kullanılacak. Bay ve bayanlar için ayrı bölümü yer alacak taziye evinin 2 ay gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, taziye evinin 2 bin metrekarelik hazine arası üzerinde kurulacağını belirterek, arazinin 250 metrekarelik kapalı bölümün tesis geri kalan alanının ise araç park alanı olacağını ifade etti. Taziye evinin inşa edileceği alanı ise mahalleli ile yapılan istişarelerle tespit ettiklerini belirterek, "Atmalı Mahallemize, talep üzerine taziye evi sözü vermiştik. bu sözümüzü yerine getirmek için çalışmalara başladık. Sadece Atmalı Mahallemizde değil, her mahallemize taziye evi yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yer sorunu çözülen mahallerde vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarımıza başlayoruz. bu hizmetimiz tüm ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bozoğlan ise, taziye evine ihtiyaç duyduklarını belirterek, inşa çalışmalarını başlatan Belediye Başkanı Yıldırır ve ekibine mahalleli adına teşekkür etti.