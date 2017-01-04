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04 Ocak 2017 11:29

Atölye çalışmaları yeni yılda da kadınları bekliyor

Atölye çalışmaları yeni yılda da kadınları bekliyor

04 Ocak 2017 11:29

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, yeni yılda da kadınları birbirinden güzel ve eğitici atölye çalışmalarında ağırlamayı sürdürecek.
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü,2017’de düzenleyeceği etkinliklerle evleri güzelleştirmeye devam ediyor. Ocak ayında da her cumartesi 15.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz organize edilecek etkinliklerde birbirinden güzel ve eğitici atölye çalışmaları kadınları bekliyor.
Kadınların hünlerini ve hayal güçlerini ortaya koymalarını sağlayan Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü’nün bu ay ki programında Seramik Boyama Atölyesi, Keçeden Magnet Yapım Atölyesi, Broş Yapım Atölyesi ve Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi var.
Yoğun ilgi gören Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, yeni yılda da her cumartesi kadınları ağırlamaya devam edecek.



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