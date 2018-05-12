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12 Mayıs 2018 11:03

Avantaj Gazişehir Gaziantep’te

Spor Toto 1.

Avantaj Gazişehir Gaziantep’te

12 Mayıs 2018 11:03

Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği play-off yarı final ilk maçını uzatma dakikalarında kazanan Gazişehir Gaziantep, avantaj elde etti.


Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan ve taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakada, Pierre Webo’nun 90+5’te attığı golle 1-0 kazanmıştı. Golle büyük sevinç yaşayan mübakada, Gazişehir Gaziantep, avantaj elde etti. Gazişehir, golsüz ve gollü beraberliklerde finale kalabilecek. Müsabaka kırmızı siyahlı ekibin 0-1 yenilmesi halinde maç uzatmaya giderken, tek farklı skorlarda da gülen takım Gazişehir olacak. Boluspor ise sahasında oynayacağı Gazişehir’i 2 farklı skorlarla geçmesi durumunda tur atlayabilecek.


Video Hakem Sistemi’nin de uygulandığı müsabakanın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak.




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