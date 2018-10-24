AVM'de ilginç dükkan

1978 yılında TCDD tarafından üretilen 30 metre uzunlukta ve 40 ton ağırlığındaki yolcu vagonları, 30 yıldır bekletildiği atıl halden kurtarılarak, Türkiye'nin ilk vagon mağazası olarak yeniden hayat buldu.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yolcu taşıyan ve 30 yıldır paslanmış bir halde bekleyen emektar yolcu vagonları, Gaziantep'de bir alışveriş merkezinin 6 aylık çalışması sonucu insanlara tekrar hizmet etmeye devam edecek.

Enflasyona vagon darbesi

1978 model yolcu vagonları, günümüz teknolojisi ile birtakım değişikliklerden sonra, her ay 3 önemli markanın ekstra indirimli ve outlet ürünlerinin olduğu alternatif bir satış noktası haline geldi. Alışveriş merkezinin ana giriş alanında konumlanan vagonlarda "indirim istasyonu" adı altında satılan ekstra indirimli ürünler, yüksek enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Vagonlarda 12 ay boyunca yaklaşık 50 marka, yüzde 50-80 oranlarında indirim uygulayacak.

Zaman tünelinde alışveriş keyfi

Vagonlar yaklaşık 40 yıl öncesinin izlerini taşımaya devam ediyor. Üzerinde 80'li yılların motiflerini taşıyan vagonlarda alışveriş yapan ziyaretçiler, nostaljik bir ortamda geçmişe yolculuk yaparken aynı zamanda indirimli alışverişin keyfini çıkardıklarını belirtti.

"Vagonların dokusuna zarar vermedik"

Alışveriş Merkezi Müdürü Ahmet Çakmak, 10 yıl boyunca yolcu taşıyan vagonun gerçek dokusuna da zarar verilmediğini belirterek, "Biz sadece bir vagonu mağazaya dönüştürmedik.Yaklaşık 10 yıl boyunca yolcu taşıyan ve 30 yıldır atıl bir köşede bekleyen bir yolcu vagonuna yeniden hayat vererek, insanlarımızın beğenisine sunduk. Tüm tadilat çalışmalarımızda vagonların dokusuna zarar vermeden mümkün olduğunca tüm orjinal aksamlarını kullandık. Perdeler, renkler, aydınlatma sistemi ve kapılar hala dönemin ruhunu yansıtmaya devam ediyor.Hatta vagonlarımızın üzerinde 80'li yıllara ait unutulmayan birçok şarkı sözünü görebilirsiniz. Vagon mağaza konsepti aynı zamanda geçmişe olan özlemin bugüne yansımasıdır.Projemizde , modern alışveriş kültürü ile nostaljik figürleri bir araya getirdik. Türkiye'nin ilk vagon mağaza projesi 6 aylık bir süreçte hazırlandı ve hayata geçti.30 kişilik bir ekip ile aralıksız çalıştık" dedi.

Polis eskortluğunda taşındı

40 ton ağırlığındaki yolcu vagonları yapılan hazırlıkların ardından, gemi ve yat taşıyan çekiciler yardımıyla kaldırılarak, tıra yüklendi. Tır, yaklaşık 45 kilometre karayolu ile taşınarak, alışveriş merkezine getirildi. Alışveriş Merkezi Müdürü Ahmet Çakmak, "Vagonumuz taşınırken polis ekipleri tarafından güzergahlar trafiğe kapatıldı ve eskort polis araçları eşliğinde transfer gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte vagonumuzda, ilgili kurumlardan izin ve onay almak kaydı ile TCDD'nin tarihini ve ülkemizde raylı sistemin gelişim sürecini özel etkinliklerle ele almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok zorlandık"

Alışveriş Merkezi Müdürü Ahmet Çakmak, vagon mağaza sürecinin zorluğuna da değinerek, "Tabi ki zorlandığımız dönemler oldu. Projemizin başlangıç ve bitişi yaklaşık 6 aylık bir süreci kapsıyor.Devlet kurumları ile yapılan resmi yazışmalar, satın alma süreci, transfer yöntemi ve konumlandırma için alınan gerekli izinler gibi detayları düşündüğünüzde zorlandığımız birçok nokta olduğunu söyleyebilirim ancak her ne olursa olsun önemli olan yaptığımız işin yerini bulmasıdır.Projemizin açılış günü ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi ve vagonlarda yer alan markaların memnuniyeti bize farklı projeler için yeni bir motivasyon kaynağı oldu.Şunu da özellikle belirtmeliyim ki bu projenin çıkış noktasından finaline kadar tüm süreç Forum Gaziantep ekibi tarafından yönetildi.Bizler görünen taraftayız ancak arka planda projemizin gizli kahramanları var.Tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Temel koşul indirim

Vagonlarda yer almak isteyen markalara sunulan tek şartın ekstra indirimli ve outlet ürün satılması olduğunu belirten Çakmak, "Projemiz 13 Ekim'de ziyaretçilerimizle buluştu. Vagonlarımızda 12 aylık süre boyunca , her ay 3 farklı önemli markaya yer vereceğiz.Buradaki temel koşulumuz , markaların ektra indirimli ve outlet ürün satması.O yüzden sadece konsepti ile değil ziyaretçilerimize sunduğumuz indirimlerle de iddialıyız" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizi temsil edeceğiz"

Ahmet Çakmak, vagon mağaza konseptinin daha önce örneğinin olmadığını da ifade derek, "Vagon mağaza projemiz , her yıl uluslararası boyutta düzenlenen pazarlama ve girişimcilik kategorilerinde yarışmaya hak kazanmıştır.Ülkemizi ve Gaziantep şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.