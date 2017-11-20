Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri GTO’yu ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde Avrupa Birliği’nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile görüştü.

Gaziantep Ticaret Odası’na gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, AB heyetine Gaziantep’in Ticari ve ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

GTO Başkanı Hıdıroğlu, Gaziantep’in 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri. Mezopotamyayı Akdeniz’e bağlayan kent, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Gaziantep tam bir girişimci şehridir. Ben 13 yaşında ticarete başladım. O zamanlardan beri Gaziantep’te bir ticaret altyapısı ve kültürü vardır" dedi.

Gaziantep’in tarihi ipek yolu üzerinde kurulu ticaret, kültür ve gastronomi merkezi olduğunu, dünyanın önemli şehirlerine beş saatlik uçuş mesafesinde bulunduğunu söyleyen GTO Başkanı Hıdıroğlu, “Gaziantep güçlü bir ekonomiye sahip. Dünya Bankası en rekabetçi şehirler bilgi bankası projesine göre Gaziantep rekabetçi yedi şehirden birisi. Aynı zamanda ekonomik gelişme konusunda çok başarılı ve ilgi çekici olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgeleri Gaziantep’te bulunmakta 4 bin 325 hektar alanda 950 firma faaliyet göstermektedir. Gaziantep ihracatçı bir şehir. Türkiye Toplam ihracatının yüzde 4,7’sini gerçekleştiren Gaziantep dünyanın 170 ülkesinden daha fazla ihracat yapan ve aynı zamanda dünyanın 178 ülkesine ihracat yapan bir kent” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı ile ilgili olarak da bilgi veren GTO Başkanı Hıdıroğlu, AB ülkeleri ile yapılan ticareti yeterli görmediklerini ve AB yatırımcıları açısından Gaziantep’in cazip bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, yapılan çalışmalarla ilgili Beyhan Hıdıroğlu’na teşekkür ederek, "Türkiye’yle kazan kazan yöntemi uygulamasıyla çalışmalarımız devam edecek. Ticaret hacmini yükselterek diyalogları güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde Avrupa Birliği’nin 24 ülke büyükelçisinin GTO’yu ziyareti anısına Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Christian Berger’e bir armağan takdim etti.

Ziyarete, GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Törer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun ve Murat Karakaş da katıldı.