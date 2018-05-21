Avrupa Hokey Finallerine Gaziantep damgası

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası Avusturya’nın başkenti Viyana’da "Euro Hockey Club Challenge lll Women 2018" ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da "Euro Hockey Club Challenge lll Men 2018" olarak gerçekleştiriliyor.

Forma sponsorluklarını Festival Halı, Anka Hastanesi ve Banetti Makarna’nın üstlendiği 10 puana sahip Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı Kopenhag’da bugün İsviçre’nin Nacka LHK takımı ile final karşılaşmasında mücadele edecek. Şampiyonada 15 puanı bulunan ve namağlup unvana sahip olan Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı ise Viyana’da final karşılaşmasında Hırvatistan’ın Hockey Klub ZELİNA takımı ile karşılaşacak.

Kadınlar ve erkekler olmak üzere her iki branşta finale çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Erkekler Hokey Şampiyonası’nda bir ilki başarıyoruz. Bu başarı aynı zamanda hem şehrimiz Gaziantep’in hem de Türkiye’nin başarısı. Spor kamuoyunun adlandırdığı gibi Hokeyin Sultanları ve Hokeyin Kaplanları tüm ülkemizin gururu oldu. Bugün saat 16.15’te başlayacak iki karşılaşmadan da galip ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk gurbetçilerin takımlarına verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu kaydeden Kaplan, "Gurbetçilerimiz bizlere her konuda yardımcı oluyor. Kent Restoranlar Zinciri CEO’su Gökhan Can ve Temel Tütüncü ile Mozart Limousines & Security CEO’su Muhsin Şahin’e ve Türkiye’de uzun yıllar futbol arenasında top koşturduktan sonra yaşamını Viyana’da sürdüren ünlü yıldız Çetin Ergin’e bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Teknik kadromuz ve sporcularımıza güvenim tam. Türkiye’ye çifte kupa ile dönmek en büyük hedefimiz" diye konuştu.