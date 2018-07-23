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23 Temmuz 2018 11:23

Avrupa Hokey Şampiyonası Gol Kraliçesi Gaziantepli Yeter Çelik

Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası Championships 3’te Türk Milli Takımı ve Gaziantep Polisgücü Spor oyuncusu Gaziantepli Yeter Çelik gol kraliçesi oldu.

Avrupa Hokey Şampiyonası Gol Kraliçesi Gaziantepli Yeter Çelik

23 Temmuz 2018 11:23

Şampiyona ’da gol kraliçesi unvanı kazanan Yeter Çelik’i kutlayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan genç oyuncuya başarılar diledi.



Gaziantep Polisgücü Sporda hokey oyuncusu olarak görev yapan milli takım sporcusu Yeter Çelik, Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası Championships 3’te rakiplere attığı goller sonrasında düzenlenen ödül töreninde gol kraliçesi unvanını aldı. Uzun yıllardır Gaziantep Polisgücü sporda hokey sporu yapan genç oyuncu kulübün geçtiğimiz aylar içerisinde Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasında da şampiyon olmasında önemli rol oynadığı ifade edilirken milli sporcuyu Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Başkan Vekili Bayram Yüksel ve federasyon yönetim kurulu üyeleri kutladı.


Milli Takım Oyuncusu Gaziantepli Yeter Çelik’in gol kraliçesi unvanı alması Gaziantep kamuoyunda da önemli yer tutarken, bir anda sosyal medya üzerinden kent yöneticileri ve Gaziantepliler tarafından kutlama mesajları yayınlanmaya başlandı. Genç sporcuyu telefonla arayan Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan’da sporcuyu kutlayarak, “Başarılarınız sadece bizleri değil bütün Türkiye’yi gururlandırmıştır. Böylesine önemli ve büyük bir organizasyonda gol kraliçesi unvanı alman aynı zamanda Türk kadınının da spor alanında geldiği noktanın en önemli göstergesidir. Seni yürekten kutluyoruz” dedi.


Hokey sporunu çok sevdiğini ve okul da ilk kez hokeyle tanıştığını ifade eden Gaziantepli Yeter Çelik, spor kariyerini Gaziantep Polisgücü Sporda sürdürdüğünü ve milli takımda da birçok kez görev aldığını belirterek, başarısında katkısı bulanan antrenör ve hocalarının yanı sıra Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan’a teşekkür ettiğini ifade etti.




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