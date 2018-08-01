Avrupa şampiyonasına şehitkamil damgası

Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’na adeta damga vurdu.

Yarışların ilk 2 gününde tüm Türkiye’ye 2 altın, 2 gümüş madalya sevinci yaşatan yeşil-siyahlılar, aynı zamanda 4 farklı Türkiye rekoruna da imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında Şehitkamil rüzgarı esiyor. Yarışların ilk 2 gününde ödül kürsüsünde 2 altın, 2 gümüş madalya sevinci yaşayan yeşil-siyahlı sporcular, aynı zamanda 4 farklı branşta yeni Türkiye rekorlarına imza attılar. Şampiyonanın ilk gününde 2017 yılında Rusya’da ilk dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Muhammed Emin Bay, 400 metre su üstü monopalette 3.07.65 dakikalık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma takviminin 2. gününde tarihe yeni bir not düşen şampiyon sporcu Bay, 500 metre (Surface) su üstü branşında 12.45.22’lik derecesiyle Avrupa 1.’si oldu ve Avrupa Şampiyonasında altın madalya sayısını ikiye çıkarttı. Paletli Yüzme Genç Milli Takımının güçlü isimlerinden yeşil-siyahlı sporcu Tuğcan Kaytar ise 100 metre su üstü monopalette 36.83 saniyelik derecesiyle Rus rakibi Egor Kacmashev’in ardından yarışı tamamlayarak Avrupa 2.’si oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Kaytar, 200 metre (Surface) su üstü branşında ise 01.25.14’lük derecesiyle Avrupa 2.’si oldu ve şampiyonada kazandığı gümüş madalya sayısını ikiye çıkarttı.

Duamız ve desteğimiz milli takımımızla

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında Şehitkamil Belediye Sporlu şampiyon sporcuların gösterdikleri performansla büyük bir gurur daha yaşadıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dualarının ve desteklerinin Milli Takım ile birlikte olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan madalyaları ve kırılan Türkiye rekorlarını değerlendiren Fadıloğlu, “Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığımız, sezonun en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’nda milli sporcularımız, Almanya, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Yunanistan’dan şampiyonaya katılan sporcularla kulvarlarda büyük bir mücadele veriyorlar. Şampiyonada Şehitkamil Belediye Sporlu şampiyon sporcularımız Muhammed Emin Bay ve Tuğcan Kaytar’ın kulvarlarda gösterdikleri performansla büyük bir gurur daha yaşadık. Dualarımız ve desteklerimiz her zaman Milli Takımımız ile birlikte. Şampiyonanın ilk 2 gününde büyük bir başarıya imza atan değerli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın gelişiminde büyük katkıları olan ve Milli Takım kadrosunda görev yapan değerli hocalarımız Ali Göz ve Sinan Yüncü’yü bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonada heyecan devam edecek. Sporcularımıza kalan yarışlarda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Milli sporcularımızı yürekten alkışlıyorum

Madalya kazanan milli sporcuları yürekten alkışladığını dile getiren TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonada elde edilen başarılı sonuçlar sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Son yıllarda paletli yüzmede Milli Takımlarımız önemli başarılara imza atıyorlar. Şimdi kendi ülkemizde tarih yazmaya devam ediyoruz. Genç sporcularımız, önümüzdeki yıllarda büyükler grubunda yarışacak ve yine benzer, hatta daha iyi başarılara imza atacaklar. Onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.