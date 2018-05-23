Avrupa şampiyonları Gaziantep’e döndü

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Her iki şampiyonluğumuzu ülkemize ve milletimize armağan ediyoruz” dedi.

Euro Hockey Club Challenge lll Women 2018 ve Euro Hockey Club Challenge lll Man 2018 şampiyonalarında Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor’un kadın ve erkek takımları iki ayrı kafile halinde Gaziantep’e geldi. İstanbul’da İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sabiha Gökçen Havaalanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ve İstanbul polisi tarafından muhteşem bir organizasyonla karşılanan Avrupa Şampiyonları buradan Gaziantep’e uğurlandı. Kadın Hokey Takımı THY’nin tarifeli uçağıyla Gaziantep’e döndü. Kente ilk inen kafile olan bayan takımının ardından ise Erkek Hokey Takımının yer aldığı tarifeli uçak Gaziantep’e geldi. Gaziantep Havaalanı’nda Avrupa kahramanları büyük coşkuyla karşılandı.

Çiçekle karşılama

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Sayar ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personelinin yanı sıra havalimanı personeli ve çok sayıda vatandaş hokey tarihinde önemli bir rekora imza atan kahramanları çiçeklerle karşıladı. Sporcuları kucaklayan taraftarlar ise yanlarında getirdikleri baklavaları sporculara kendi elleriyle ikram etti. Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, çiçek verdiği sporculara kulüp başkanı ve teknik heyeti başarı nedeniyle kutladı. Demir, Türkiye’nin ve Türk milletinin adının Danimarka ve Avusturya’da başarıyla temsil edildiğini ifade ederek, "Düne kadar hokey sahası olmayan bir kentten son yıllarda Gaziantep Polisgücü Spor art arda Avrupa şampiyonluğu kazanıyor. Son Avrupa Şampiyon Kulüpler kadın ve erkek açık alan hokey şampiyonasında Polisgücü Sporun kadın ve erkek takımları adeta destan yazdı ve büyük bir rekora imza atarak ülkemize ve Gazi kentimize iki şampiyonluk kupasıyla döndü. Düne kadar hokey sahası olmayan Gaziantep’te hokey için dünya standartlarında bir saha inşa ettirdik ve önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Bunun müjdesini vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Söz verdik iki kupayla Türkiye’ye döndük"

Danimarka ve Avusturya’da gerçekleştirilen şampiyonalarla ilgili Türk milletine verdikleri şampiyonluk sözünü başarıyla yerine getirdiklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, her iki şampiyonada da Avrupa Kupasını Türkiye’ye getirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti. Şampiyonluk kupasını Türk milletine armağan ettiklerini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Bugün bizim için çok önemli ve gurur verici bir gün. Rabbim bizleri utandırmadı. Verdiğimiz sözümüzü ben ve sporcularımız yerine getirerek iki Avrupa Şampiyonluk kupasıyla Avrupa gol krallığı ve Kraliçeliği unvanlarını da Türkiye’ye getirdik. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederken bu kentin öz evlatları olan aslanların ve sultanların gözlerinden öpüyorum. Gaziantep bizim, Türkiye bizim ve gerek Gaziantep gerekse Türkiye her şeyin en iyisine layıktır. Aldığımız sonuçların ardından Avrupa’da kadın hokey alanında bir üst lige yükseldik. Kapalı alan hokeyde de Şubat ayında Prag’da elde ettiğimiz şampiyonlukla Avrupa’da süper lige yükselmiştik. Elbette bu başarılar yeterli değil. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü marka değeri dünyada yüksek bir kulüp. Kulübümüze sahip çıkalım, gençlerimize sahip çıkalım. Daha kazanılacak çok kupa var. Gerek Danimarka gerekse Avusturya’da bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan ve Sabiha Gökçen Havaalanı Emniyet Müdürü Nilgün Selvi’yle İstanbul emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Avrupa’da bizleri yalnız bırakmayan milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızla odalarımıza, borsamıza ve sosyal medyada bizlerden desteklerini esirgemeyen bütün Gazianteplilere, Gaziantep bakanlarımıza milletvekillerimize, Valimiz Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarımıza, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan’a, Emniyet Genel Müdür V. Sayın Erhan Gülveren’e Gaziantep İl Emniyet Müdürümüz Faruk Karaduman’a ve Türkiye hokey camiasına teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep basınına özel teşekkür

Avrupa Şampiyonluk Kupalarıyla Gaziantep’e gelen Gaziantep Polisgücü Spor heyeti İstanbul’dan sonra Gaziantep’te de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken Başkan Kaplan Gaziantep basınının Avrupa Şampiyonası sırasında kulübe tam destek verdiğini ifade ederek, “Gaziantepli gazetecilerimize özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Gaziantep’te büyük zorluklar içerisinde mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, ajanslarımız, ulusal gazete temsilcilerimiz, cemiyetlerimiz bizi bir an olsun bile yalnız bırakmadı. Her maçın ardından başarılarımızı anında bütün dünyaya duyurdu. Bizlerden desteğini esirgemeyen, bizimle aynı heyecanı yaşayarak şampiyonayı yakından takip eden basın mensuplarımıza, yazılı, görsel ve işitsel basın organlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Havalimanı’nı bayram yerine çeviren vatandaşlar ve Gaziantep Gençlik Meclisi üyeleri beraberlerinde getirdikleri baklavaları sporculara kendi elleriyle ikram ederken sporcularla günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.