Avrupa’da Gaziantepli hokeyciler rüzgarı

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü takımı, ilk maçında rakibi Litvanya’nın Baltic Champs takımını 3-1’lik sonuçla yenerek büyük bir sevinç yaşadı.

Geçen yıl Avrupa Kupası’nı Gaziantep’e ve Türkiye’ye kazandıran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’na 3 puanla başladı ve şampiyonadaki iddiasını ortaya koydu. Litvanya’nın Baltic Champs takımı ile karşılaşan Gaziantepli hokeyciler, müsabaka boyunca yüksek bir performans sergileyerek, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

"Hedefimiz 2 kupayı da kazanmak"

Hokey takımı oyuncularını ve teknik kadroyu kutlayan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Bugün, Türk spor kamuoyuna iki güzel haberimiz var. Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda hem kadınlar hem de erkekler hokey takımımız ilk maçlarını galibiyetle tamamladı. Önümüzde gerçekten çok zorlu maçlar var. Her iki takımımız da bu zorlu maçlarda Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacak. Sporcularımızın moralleri yüksek. Her türlü teknik çalışmayı yaptık ve başaracağımıza inanıyoruz. Dileğimiz bu şampiyonalardan kupalarla dönmektir” dedi.

Antrenörlüğünü Yusuf Kasım’ın yaptığı Polisgücü takımında Erkek Hokey takımında Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin forma giyiyor.

Gaziantep Polis Gücü Erkek Hokey Takımı, Kopenhag’daki ikinci maçını yarın Ukrayna’nın Start Berdyscev Region takımı ile oynayacak.