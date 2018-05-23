Avrupa’nın hokeyde gol kralı Mahmut Yunus Cengiz oldu

Şampiyonada 7 gol atan Cengiz, kadınlarda gol kraliçesi unvanından sonra gol kralı unvanını da Türkiye’ye getirdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın ve Erkek Şampiyonasında her iki şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü sporcuları Avrupa gol kraliçesi unvanından sonra gol kralı unvanını da Gaziantep’e getirdi. Kadınlar kategorisinde Avrupa gol kraliçesi 11 gol ile Polisgücüspor Kadınlar Takımı oyuncusu Nurhan Çınar olurken, erkekler kategorisinde ise Polisgücüspor Erkek Takımı oyuncusu Mahmut Yunus Cengiz oldu. Cengiz şampiyona sürecinde attığı 7 golle Avrupa Hokey Gol Kralı unvanını da Gaziantep’e kazandırdı.

Danimarka’da büyük bir mücadele verdiklerini ve şampiyonluk kupası yanında gol krallığı kupasını da kazanmanın kendileri için büyük onur olduğu ifade eden teknik direktörler Yusuf Kazım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar gol kralı ve kraliçesini kutlayarak, "Ülkemize kadın ve erkek takımlarımızla iki Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırmanın yanı sıra en fazla gol atan kadın ve erkek sporcular arasında Avrupa gol krallığını sporcumuz Mahmut Yunus Cengiz, gol kraliçeliğini ise Nurhan Çınar kazanmıştır. Her iki sporcumuzu da kutluyoruz” dedi.

Gol krallığı unvanını alan Gaziantep Polisgücü Spor oyuncusu Mahmut Yunus Cengiz de çok mutlu olduğunu ve elde ettiği unvanın ekip ruhuyla kazanıldığını ifade ederek, "Takımdaki bütün arkadaşlarım gol kralı olmaya layıktır. Avrupa Şampiyonasında kenetlenerek tek bir hedef için sahaya çıktık ve bu hedefimizi elde ederek Türk milletine armağan ettik” dedi.