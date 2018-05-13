Gaziantep İl Başkanlığı binasında coşkulu kalabalık ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım, “ 20 yılı aşkın bir süredir aktif olarak emek verdiğim siyasette, bizleri yetiştiren ve bu imkanları sunan aziz milletimize ve vatanımıza bu zaman zarfında edindiğim bilgi, tecrübe ve birikimlerimle hizmet etmek için, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmaya karar verdim” dedi.

Emine Aybüken Yıldırım, Gaziantep’te doğup ve yaşayan biri olarak kentin sorunlarını çok iyi bildiğini ifade ederek,” Bu sorunlara çözüm üreten bir anlayışla hizmet edeceğimi, sizlerle sorunları ortak akılla çözeceğime de yürekten inanıyorum; Çünkü ben sizden biriyim, içinizden biriyim.Malumunuz olduğu üzere 24 Haziran’da seçime gidecek Türkiye’ de,daha güzel bir gelecek için İYİ Partiyle siyaset yeniden hareketlenmiş, demokrasi şöleni için kollar sıvanmıştır” şeklinde konuştu.

Milletin zor zamanlarını demokratik siyasetle atlattığını belirten Yıldırım, “Tarih hep şahitlik etmiştir ki, milletimiz, zor zamanları her daim demokratik siyaset ile aşmıştır. Türkiye’nin büyük sorunlarını aşacak gücü vardır. Milletimizin sağduyu ve kararlılığı vardır. Bu güçle milletimiz, demokrasiden sapmadan, Türkiye’nin önünü açmaya karar vermiştir. Türkiye yoluna devam etmek niyetini açıkça beyan etmektedir.Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer" diye konuştu.

Öte Yandan İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığına 60 aday adaylığı başvurusu yapıldığı öğrenildi.