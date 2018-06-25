Ayakkabı sektörü 27 haziran’da GAPSHOES Fuarı’nda buluşacak

Ünverdi, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı’nın açılış töreninin, 27 Haziran Çarşamba günü protokol üyeleri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Fuarlara büyük önem verdiklerini dile getiren Ünverdi, “Gaziantep’in en önemli sektörleri arasında yer alan ayakkabıcılık sektöründe yılda iki kez olmak üzere, GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı’nı düzenliyoruz. Ayakkabı üretiminde söz sahibi olan Gaziantepli üreticilerimizin yurtdışına açılmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz GAPSHOES Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı sektörde çok önemli mesafe kat etmemizi sağladı ve Gaziantep’in yanı sıra sektörel anlamda Türkiye’nin ülke genelinde en önemli fuarı haline geldi” dedi.

2017 yılında ayakkabı ve deri ürünlerinde Gaziantep’in toplam ihracatı içindeki payının yüzde 1,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Ünverdi, “Yeni marka ve model geliştirerek bu payı daha da arttırma gayreti içerisinde olmamız gerek. Ancak o zaman ihracatımızı daha da yukarılara çıkartır, daha hızlı büyüme gerçekleştiririz. Kent olarak hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ünverdi, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açılacak fuarın sektöre, Gaziantep’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Fuar Hakkında

“27’inci Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı (GAPSHOES)’’ Ortadoğu Fuar Merkezi’nde, 27 Haziran Çarşamba günü kapılarını açacak. Temsil edilen firma sayısının 135, marka sayısının da 350 olduğu fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 27-30 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Toplam 15 bin 750 metrekare alanda yapılacak fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi ürün grupları yer alacak. Fuara Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa illerinden ve yurtdışından Çin ve Suriye’den firmalar katılacak.

Türkiye’nin her noktasından profesyonel ziyaretçilerin katılacağı fuara, yurtdışından, başta Ortadoğu Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya ve Suudi Arabistan’dan ziyaretçi ağırlanacak.