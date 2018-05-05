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05 Mayıs 2018 09:58

Aytaç’ın seçim ziyaretleri son sürat

AK Parti Gaziantep Milletvekili aday adayı Hayri Aytaç, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Aytaç’ın seçim ziyaretleri son sürat

05 Mayıs 2018 09:58


AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı ve Karkamış İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ara vermeden İslahiye ve Nurdağı İlçe teşkilatlarını ziyaret etti.


AK Partili aday adayı Hayri Aytaç, Gaziantep’te gittiği ilçe teşkilatlarından 24 Haziran seçimleri için destek beklediğini ifade etti.


Ziyaretleri sırasında her gittiği teşkilatta sıcak bir şekilde ile karşılaştığını ifade eden Aytaç,“ Gaziantep’te bütün ilçe teşkilatlarımızdan ve tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçim Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar milletin başına getirip. Türkiye’mizi çok daha ileriye taşıyacağız“ dedi.


AK Partili aday adayı Aytaç seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hızla devam ediyor.


Gaziantep’te AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Aytaç, ilk olarak Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan’ı ziyaretinin ardından Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan’ı ziyaret etmişti.


Seçim startını veren Aytaç, sonrasında İslahiye İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan ve Nurdağı İlçe Başkanı Mehmet Bali’yi ziyaret etti.


Aytaç son olarak, AK Partili İlçe Başkanlarının sıcak karşılaması ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti




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