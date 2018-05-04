Aytaç’tan Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı almasının ardından, AK Partili aday adayları seçim çalışmalarına başladı. Gaziantep’te Ak Parti’den Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Aytaç, ilk olarak Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan’ı ziyaret etti. Seçim startını veren Aytaç, milletvekili seçilebilmesi amacıyla parti yönetiminden destek beklediğini ifade etti. Hayri Aytaç, "AK Partide olmak ayrıcalıktır. Bizde böyle bir seçim süresi boyunca elimizden geleni yaparak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bütün partili dostlarımızdan Cumhurbaşkanımızın yanında olmalarını istiyoruz. Aday adaylığı süresince ise herkesten desteklerini bekliyorum" diye konuştu.