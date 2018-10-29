Azerbaycanlı ressamdan sergi

Dr. İlham Enveroğlu, 2 Kasım Cuma günü Sanko Sanat Galerisi'nde kişisel sergi açacak.

AzerbaycanAğcabedi'de 1970 yılında doğdu, 1989'da Azim Azim-zade Azerbaycan Devlet Ressamlık Mektebi'ni bitirdi.Prof. Dr. HuduMemedov'un, 1987- 1988 yıllarında Türk Sanatının Temel Prensiplerini araştıran seminerlerine katılan sanatçı, 1995'te Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde 1998 yılında Öğretim Elemanı olarak göreve başlayan sanatçı, 2000'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı ve Güzel Sanatlar Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2005'te doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını kazanan sanatçı, 2006 yılında aynı bölümde Yrd. Doç. Dr., 2012'de Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doçent olarak görev aldı. 2007-2015yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevini yürüten sanatçı, 1992-2018yılları arasında birçok ülkede 20'ye yakın kişisel sergi açtı, 100'e yakın uluslararası resim sergisine katıldı. 2006 yılından beri UNESCO Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyesi olan sanatçı, 2010'dan bu yana Azerbaycan Ressamlar Birliği, 2015 yılından beri de GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesidir.Birçok televizyon ve radyo programına katılan sanatçı, onlarca bilimsel ve kültürel makale yazmıştır. Sanatçı, 2008 yılında Kempinski Hotel-Bodrum'da düzenlenen “Kempinski Sanat Günleri” yarışmasında birincilik, 2010'da Macaristan-Vonyacvashegyşehirinde II. Balaton-Szalon Küçük Hacimli Çalışmalar Bienali Büyük, 2011yılında ise Macaristan-Vonyarcvashegy“II. VoVa Mini Art MiniaturakNemzetköziBiennaleja” Binealindebirincilik ödülü kazandı.

Doç. Dr. İlham Enveroğlu'nun Sanko Sanat Galerisi'nde 2 Kasım saat 17.30'da açılacak sergisi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.