Aziz Sancar Ödülü Gaziantep Üniversitesi'nin

Dr. Mehmet Kahraman TÜSEB'in teşvik ödülünü kazandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin ‘Teşvik' kategorisinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman ödüle layık görüldü. Kahraman, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aldı.

Türkiye'nin bilimsel anlamda verilen prestijli ödüllerin arasında gelen Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödüllerine bu yıl Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Doç. Dr. Mehmet Kahraman, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önderve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker layık görüldü. Başarılı bilim insanları, ödüllerini İstanbul'da düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da aralarında bulunduğu üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törende aldı.

Bu gurur hepimizin

Kahraman'ın Kimya Dalı'nda Nobel Ödülü kazanan Türk Bilim insanı Aziz Sancar adına verilen ödülün Gaziantep Üniversitesi'nin bir Kimya hocasına verilmesinin gözel ve anlamlı bir tesadüf olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “TÜSEB'in Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü son derece prestijli bir ödül. Hocamız da sadece 4 kişiye layık görülen bu ödülü kazandı. Kendisini kutluyorum” dedi. GAÜN'ün başarı zincirine yeni halkalar eklemeye devam edeceğini, yönetim olarak bilimsel çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Türkiye'nin ilklere imza atan üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi, tüm bilim selalanlarda başarılarını sürdürmeye devam edecektir. Sadece Fen bilimlerinde değil sosyal bilimlerde de inşaallah yeni başarılar elde edeceğiz” dedi.

Bilimin hizmetinde olmaya devam edeceğim

37 gibi genç bir yaşta Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri yarışmasında Nanobiyoteknoloji, Nanotıp, SERS, Bioalgılama ve Biyoanalitik Kimya dallarındaki çalışmalarıyla ödüle layık görülen Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kahraman'ın çok sayıda ödüllü çalışması, ulusal ve uluslararası makalesi bulunuyor. Kahraman, bu ödülün kendisini bundan sonraki bilimsel çalışmalarında daha da sorumluluk yüklediğini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemiz, ülkemiz ve dünya bilimine faydalı olmak için elimden gelen herşeyi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.