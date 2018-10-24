Aziz Sancar'ın ismi Oğuzeli'nde yaşayacak

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaptırılan Kütüphane ve Eğitim Merkezi'ne Nobel ödüllü Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi.

Oğuzeli Belediyesi tarafından yaptırılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği Kütüphane ve Eğitim Merkezi Yazar İlkay Marangoz'un katılımı ile gerçekleşen törenle açıldı. Törende konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede bulunan halk kütüphanesi sayısını, 3'e çıkardıklarını kaydetti. Başarılı Türk bilim adamı Aziz Sancar'ın isminin verildiği kütüphanenin, ülkedeki klasik kütüphanelerin ötesinde bir yer olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde başlatılan ve Türkiye genelinde yürütülen 'Herkes İçin Kütüphane' projesini Gaziantep'te yürüten tek ilçe belediyeyiz. Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezi klasik kütüphanelerin ötesinde bir çalışma. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine tüm belediyeler bu projeye katkıda bulundular ve 200'ün üzerinde kütüphane ve eğitim merkezi açıldı. Bu kütüphanede bu kapsamda açtığımız ikinci kütüphanemiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almaları ve daha kolay ulaşılabilir bilgiye sahip olabilmeleri için belediye olarak çalışmalarımız devam edecek. Eğitim ile Hayatı Birleştiren Belediyecilik Anlayışı ile çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görecek evlatlarımızın hayata hazırlanmasında önemli bir yapı taşı olacak kütüphanemiz Oğuzelimize hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Buradan başka Aziz Sancar'lar çıkacak”

Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphane ve Eğitim Merkezinden başka Aziz Sancarlar'ın da çıkacağını söyleyen Yazar İlkay Marangoz, Kütüphane ve Eğitim Merkezinin Oğuzeli halkına hayırlı olmasını diledi. Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a davet için teşekkür eden Marangoz, "Kütüphane ve Eğitim Merkezimizin ismi Prof. Dr. Aziz Sancar. Bu benim için büyük bir sevinç ve gurur. Aziz Sancar Bey henüz Nobel ödülünü almadan ben onun yazmış olduğu kitaplarda çeviri olarak katkıda bulunmuştum. Bugün burada sizlerle birlikte Aziz Bey'in isminin yaşayacağı eğitim merkezinin açılışında bulunmak beni çok heyecanlandırdı. Eminin buradan başka Aziz Sancarlar'da çıkacaktır. Buna vesile olduğu için başkanıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kütüphane ve Eğitim Merkezimizin Oğuzeli halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Program sonunda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç öğrencilere kitap hediye ederken, Yazar İlkay Marangoz öğrencilerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.