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16 Haziran 2018 10:44

Babalar günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Babalar günü

16 Haziran 2018 10:44

Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Aile birliğinin Türk toplumunun temelini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, “Aile birliği toplumumuzda çok önemli bir değerdir ve temel taşlarından biri de hayatımızın her anında varlığıyla bizlere güç veren babalardır” dedi.


Aile varlığının karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde geliştiğini, babaların aileleri için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Anne ve babalar evlatları için maddi- manevi büyük bir gayretle çalışır. Doğduğumuz andan itibaren hayatlarını çocuklarına adayarak, ülkesine yararlı ve dürüst insanlar yetiştirmek için uğraş verirler” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Dağlı, “Ailesi için her türlü fedakârlığı yapan, varlığıyla yaşamı kolaylaştıran babalarımızın, Babalar Gününü kutluyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.




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