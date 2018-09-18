Babalar ve abiler sahada minikler oyunda

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'nda futbol sahaları babaları ve abileri ağırlarken tribünler de geleneksel çocuk oyunları ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle minikleri misafir ediyor.

Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında ikamet eden futbol sevdalıları için organize edilen Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası'nın 2. haftasında oynanan müsabakalar, futbol sahalarında coşkulu ve bir o kadar da renkli anlara sahne oldu. Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği organizasyonla spor alanlarında babaları ve abileri misafir ederken, geleneksel çocuk oyunları ve renkli etkinliklerle de minikleri mutlu ediyor. 6 farklı mahallede oynanan ve 32 farklı takımın mücadele verdiği turnuvada 600 sporcu ve onların mücadelelerini büyük bir ilgiyle takip eden mahalle sakinleri, futbol branşıyla spor coşkusunu doyasıya yaşıyor. Mahalle sahalarında futbolun tüm güzelliklerine sahne olan organizasyonda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen genç hakemler de büyük deneyim kazanıyor. TFF tarafından yerel liglerde uygulanan tüm kuralların geçerli olduğu organizasyonda sağlık, ulaşım ve sportif malzeme ihraçları Şehitkamil Belediyesi tarafından karşılanırken, organizasyon yapısı spor camiasının takdirini kazanıyor. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Eski Köyler Yeni Mahaller Futbol Turnuvası'nın köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarına büyük renk getirdiğini ifade etti. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi gönülden tebrik eden TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı Savcılıoğlu, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde kurumlar arası işbirliğiyle organize edilen Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası, Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarına büyük renk getirdi. Hafta sonları oynanan çekişmeli müsabakalarda büyük heyecanı yakından takip ediyoruz. Şehrimizin futbol kültürü adına çok değerli bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşları başta olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu tip organizasyonların devamını temenni ediyor, katılımcı tüm ekiplere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.