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29 Haziran 2017 16:10

Babasının cenazesine giderken kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’te babasının cenazesini defnetmeye giden Elif Yılmaz ile kocası Kadir Yılmaz geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

Babasının cenazesine giderken kazada hayatını kaybetti

29 Haziran 2017 16:10


Bu sabah babası Hasan Mandallı’yı kaybeden Elif Yılmaz (38) ile kocası Kadir Yılmaz (43), cenazeyi defnetmek için konvoyla birlikte Gaziantep’in Araban ilçesine doğru yola çıktı. Yılmaz çiftinin de içerisinde bulunduğu 27 DP 972 plakalı araç Gaziantep-Yavuzeli yolunun 10’uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirip karşı şeritten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Yılmaz çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.




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