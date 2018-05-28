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28 Mayıs 2018 13:40

Babasının cesedini 3 gün sonra buldu

Gaziantep’te 3 gün boyunca babasından haber alamayan Mustafa Göğdeniz, merak edip eve gidince babasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Babasının cesedini 3 gün sonra buldu

28 Mayıs 2018 13:40


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Yukarı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. 75 yaşındaki Cuma Göğdeniz’in oğlu Mustafa Göğdeniz, 3 gündür haber alamadığı babasının evine geldiğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren Mustafa Göğeniz, babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Büyük şok yaşayan Göğdeniz sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Göğdeniz’in 3 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.


Olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra jandarma da sevk edildi. Sağlık ekibi ve jandarmanın incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Göğdeniz’in kesin ölüm nedeni ve ölüm zamanının belirlenmesi bekleniyor




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