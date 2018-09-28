Bağ bozumu ile şiracılarin zorlu mesaisi başladı

Üzüm hasadı ve bağ bozumunun başlaması ile birlikte Gaziantep'te kış hazırlıklarına da hız verildi. Köylüler topladıkları üzümleri oldukça uzun ve meşakketli çalışma ile şira sonra da pekmez, pestil, bastık, cevizli sucuk ve muska üretiyor.

Üzüm hasat ve bağ bozum dönemi ile birlikte Gaziantep'te kadınlar, topladıkları üzümlerle kış mevsimin vazgeçilmez besin kaynağı olan pekmez, cevizli sucuk ve pestil yapımına start verdi. Bağ sahipleri her yıl eylül ve ekim ayı sonlarında üzüm salkımlarını bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla toplayarak, plastik kova ve tenekelere dolduruyor.

Sal'da ezilerek suyu çıkartılıyor

Toplanan üzüm tanelerinin, evdeki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyunun çıkarılıyor. Dev kazanlara konulan uzum suyu, yakılan ateşlerde dakikalarca kaynatılarak, şira haline getiriliyor. Bir defa kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulup tekrar kaynatılan şira, bezlere serilerek, güneşte kurutuluyor. Yapılan işlemle şira, yörede bastık diye bilinen pekmez haline dönüştürülüyor.

Cevizli sucu

Daha önceden ipe dizilen ceviz içleri ise şira kazanlarına batırılarak, cevizli sucuk elde ediliyor. Şiraya katılan farklı maya ve işlemlerle ise tarhana, dilme ve muska olarak bilinen yöresel gıdalar üretiliyor.

Oldukça uzun ve meşakketli işlemlerle üretilen bastık 25, pekmez 30-35, sucuk 60-65, tarhana ise 40 TL'den satılıyor.

Asırlardır aynı yöntemleri kullanan şiracilar, bu sene üzüm hasadının az olmasından şikayet ediyor. Şiracilar, hasadın az olması nedeniyle üretilen gıdaların kilo fiyatının da geçen seneye göre daha fazla olduğunu ifade etti.