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27 Temmuz 2018 12:31

Bahçeli’nin ekmek çağrısına Gaziantep’ten destek

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu “askıda ekmek” projesine destek veren ilk illerden biri oldu.

Bahçeli’nin ekmek çağrısına Gaziantep’ten destek

27 Temmuz 2018 12:31


Projeye katkı sunmak amacıyla Gaziantep’te bulunan fırınları gezerek projeyi anlatan, il merkezi ve ilçelerdeki tüm teşkilatları şehrin her bölgesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin çağrısına uymaya davet eden MHP Gaziantep İl Başkanlığı tüm vatandaşları da bu duyarlı harekete destek vermeye davet etti.


Konu ile ilgili MHP Gaziantep İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamda, “Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerimiz, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde, bana askıdan bir ekmek verebilir misin, diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki inancımız, komşusu açken tok yatan bizden değildir, esasına dayanmaktadır" denildi.




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