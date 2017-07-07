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07 Temmuz 2017 01:30

Bakan Avcı Arkeoloji Müzesini ve Gaziantep Sanat Merkezini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Gaziantep Arkeoloji müzesini ve Gaziantep Sanat Merkezini ziyaret etti.

Bakan Avcı Arkeoloji Müzesini ve Gaziantep Sanat Merkezini ziyaret etti

07 Temmuz 2017 01:30


Gaziantep Zeugma Müzesi’nin B bölümü açılışını tamamladıktan sonra Arkeoloji Müzesini ve Sanat merkezini gezen Avcı, Arkeoloji müzesi hakkında bilgi aldı.


Bakan Avcı Gaziantep Sanat Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Sanat Merkezi binasının restore edilip bu hale gelmesine vesile olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek,“Bazı binaların nasıl dönüştürülebileceğini ve halkın hizmetine nasıl sunulabileceğinin en güzel örneklerinden birisi bu sanat merkezidir. Her köşesi ayrı ayrı tasarlanmış ve ince düşünülmüş bir bina olmuş. Dolayısıyla yaşayan bir merkez haline gelmiştir. Onun için buradaki düzenlemelerin ve uygulamaların diğer şehirlerimize de aynı şekilde örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese buradaki çalışmaları gerçekleştiren çocuklarımıza, kadınlarımıza ve onlara bu fikri veren büyüklerine çok teşekkür ediyorum“diye konuştu.




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